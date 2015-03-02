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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 15:38 BJT

路透调查：新加坡金管局料会在4月例会上进一步放宽政策

路透新加坡3月2日 - 路透调查显示，新加坡央行4月可能进一步放宽货币政策，因通胀低于预期，且产出数据暗示经济增长正在放缓，面临的通缩压力加大。

11位受访的经济分析师和外汇分析师中有七位预期，新加坡金管局将会在下月例行的半年度会议上再次调整汇率中点或扩大汇率波动区间。

“鉴于经济增长前景转弱以及通胀下滑的风险，我们目前预期金管局将会在4月中旬的会议上再次放宽货币政策。”美银美林分析师Chua Hak Bin在研究报告中称。

他称：“金管局有可能会下调坡元名义有效汇率(S$NEER)中点。”

1月28日，金管局在预定的4月政策检视之前意外放宽货币政策。 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
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