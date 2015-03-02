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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,375亿韩元，连续第六日买超

路透首尔3月2日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当
日在韩国股市买超1,375亿韩元，连续六个交易日买超，期间累计买超8,6
61亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     3月 2日       137.5      -85.1         -53.4
     2月27日        80.8     -163.8          84.1
     2月26日       231.7     -100.6        -138.8
     2月25日       207.6      111.8        -299.6
     2月24日        80.6       48.6        -120.1
     2月23日       127.9      -10.5         -93.0
     2月17日       -25.5      125.5         -78.8
     2月16日       130.2      -94.8         -32.6
     2月13日       175.1       65.6        -232.8
     2月12日       -59.8       33.4          23.2
     2月11日       100.1       72.0        -145.9
     2月10日      -131.6       39.6          94.4
     2月 9日      -106.2       49.4          52.5
     2月 6日       431.7      471.0        -912.9
     2月 5日      -115.8     -109.9         219.3
    ----------------------------------------------
    本月以来       137.5      -85.1         -53.4
    ----------------------------------------------
    今年以来       424.2     -226.6      -1,610.0
    ---------------------------------------------- (完)
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