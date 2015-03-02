欧洲政经：欧元集团主席称若希腊立刻改革，则可能3月获得援助款

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透3月2日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，如果希腊政策开始实施必要的改革，那么国际债权人可能最早在本月就会发放救援计划剩余72亿欧元资金中的一部分。
“我要传递给希腊的信息是：尽力启动改革计划，甚至在整个重新谈判完成以前就展开，”迪塞尔布洛姆在接受金融时报采访时说道。
“有些举措是可以马上就着手施行的。如果你们那样做了，那么在3月份就有可能得到第一笔拨付款项。但前提是必须要有所行动，而不是只有打算，”采访援引迪塞尔布洛姆的话称。
“如果大家花费两个月的时间谈判，此间却无任何举措实施，那么到4月底时将面临大麻烦，”迪塞尔布洛姆说道。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在周日敦促希腊新政府利用四个月的窗口期来实施改革计划，如果希腊确实想敲定未来援助的话。朔伊布勒还称，他没有得到希腊将在这段时期内进行改革的保证。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。