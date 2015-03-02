银行观点：银行业按揭贷款风险升温，收紧措施成效有待观察--中银香港

路透香港3月2日 - 香港金融管理局（HKMA）再推新一轮的按揭贷款监管措施，主要为下调物业按揭成数以及供款与入息比率，旨在防范楼市炽热对银行体系构成风险 。中银香港 经济研究员张文晶周一评论称，银行业的相关风险正在增加，金管局措施效果立竿见影，惟中长期影响仍有待观察。

她指出，香港楼价升势加剧，而随着联储局加息预期渐近，为本港楼价的未来走势增添下行压力。

“风险最低时期或已过去，但银行业的按揭贷款风险正在增加。”她说，“虽然目前多项风险指标显示的相关风险仍然可控，惟未来或会受到愈来愈大的考验。”

以下为报告内容：

自从政府在去年5月放宽双重印花税（DSD）后，本港楼市转趋活跃。尤其是中小型单位的升幅凌厉，实用面积40平方米以下单位的楼价升幅去年上升了14.9%，明显领跑实用面积100平方米以上大单位的5.7%。因此，银行的按揭业务也有好转，银行业按揭贷款的按月增长也自去年5月起反覆上扬。

按揭业务是本港银行业的重要部份，按揭贷款余额约占银行业整体贷款的14%。目前本港银行业的按揭贷款资产质素稳健，截至今年1月，超过三个月的按揭拖欠比率只有0.03%。新批按揭贷款比率大致平稳，至今年1月的最新数字为54.5%。平均供款与入息比率属较健康水准，截至去年11月，该比率为35%。

受金管局加推收紧银行楼按措施的影响，在措施宣布后首个周末，楼市的成交量大减，短期效果立竿见影。然而，措施的中长期影响仍有待观察。（完）