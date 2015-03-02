银行观点：银行业按揭贷款风险升温，收紧措施成效有待观察--中银香港

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月2日 - 香港金融管理局（HKMA）再推新一轮的按揭贷款监管措施，主要为下调物业按揭成数以及供款与入息比率，旨在防范楼市炽热对银行体系构成风险 。中银香港 经济研究员张文晶周一评论称，银行业的相关风险正在增加，金管局措施效果立竿见影，惟中长期影响仍有待观察。
她指出，香港楼价升势加剧，而随着联储局加息预期渐近，为本港楼价的未来走势增添下行压力。
“风险最低时期或已过去，但银行业的按揭贷款风险正在增加。”她说，“虽然目前多项风险指标显示的相关风险仍然可控，惟未来或会受到愈来愈大的考验。”
以下为报告内容：
自从政府在去年5月放宽双重印花税（DSD）后，本港楼市转趋活跃。尤其是中小型单位的升幅凌厉，实用面积40平方米以下单位的楼价升幅去年上升了14.9%，明显领跑实用面积100平方米以上大单位的5.7%。因此，银行的按揭业务也有好转，银行业按揭贷款的按月增长也自去年5月起反覆上扬。
按揭业务是本港银行业的重要部份，按揭贷款余额约占银行业整体贷款的14%。目前本港银行业的按揭贷款资产质素稳健，截至今年1月，超过三个月的按揭拖欠比率只有0.03%。新批按揭贷款比率大致平稳，至今年1月的最新数字为54.5%。平均供款与入息比率属较健康水准，截至去年11月，该比率为35%。
受金管局加推收紧银行楼按措施的影响，在措施宣布后首个周末，楼市的成交量大减，短期效果立竿见影。然而，措施的中长期影响仍有待观察。（完）
(整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率