香港人事：特首委任杨伟雄为创新及科技顾问兼行政会议非官守议员

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月2日 - 香港政府拟成立的创新及科技局未能在上月中的限期前获立法会表决拨款，因而须撤回议案。但香港行政长官梁振英周一宣布，委任前香港理工大学行政副校长杨伟雄为其创新及科技顾问，以及行政会议非官守议员。
梁振英表示，杨伟雄的顾问职务并不受薪，他将向其及特区政府就创新及科技的发展策略提供意见。
据本地媒体此前报导，杨伟雄盛传是创新及科技局的局长人选。
＂创新及科技对提升香港的竞争力非常重要，同时亦可改善市民的生活质素。＂梁振英在公布任命时称。
＂香港不能继续落后竞争对手，创新及科技发展的工作刻不容缓。＂他并指出，杨伟雄在创新及科技方面拥有丰富经验，具国际视野，他加入行政会议，可协助特区政府更有效制定创新及科技的相关政策。
此外，梁振英表示，会将现时的创新及科技督导委员会，重组成为创新及科技谘询委员会，由杨伟雄担任主席，有关委员会的职能及成员容后公布。
他并表示，会争取时间，尽快向立法会提出修订决议，并在《2015年拨款条例草案》通过后，尽快向财委会重新提交开设创科局职位和拨款的建议。
台湾出生的杨伟雄现年59岁，获美国史丹福大学电机工程理学硕士学位及工商管理硕士学位。他曾先后任职英特尔、Bain & Company。他于1983年出任香港蚬壳电器工业（集团）有限公司执行董事及集团副董事总经理，并先后出任多家创业投资公司和私募基金投资公司的高级顾问及董事，2003年获委任为香港数码港管理有限公司行政总裁，2010年至2015年2月出任香港理工大学行政副校长。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率