香港人事：特首委任杨伟雄为创新及科技顾问兼行政会议非官守议员

路透香港3月2日 - 香港政府拟成立的创新及科技局未能在上月中的限期前获立法会表决拨款，因而须撤回议案。但香港行政长官梁振英周一宣布，委任前香港理工大学行政副校长杨伟雄为其创新及科技顾问，以及行政会议非官守议员。

梁振英表示，杨伟雄的顾问职务并不受薪，他将向其及特区政府就创新及科技的发展策略提供意见。

据本地媒体此前报导，杨伟雄盛传是创新及科技局的局长人选。

＂创新及科技对提升香港的竞争力非常重要，同时亦可改善市民的生活质素。＂梁振英在公布任命时称。

＂香港不能继续落后竞争对手，创新及科技发展的工作刻不容缓。＂他并指出，杨伟雄在创新及科技方面拥有丰富经验，具国际视野，他加入行政会议，可协助特区政府更有效制定创新及科技的相关政策。

此外，梁振英表示，会将现时的创新及科技督导委员会，重组成为创新及科技谘询委员会，由杨伟雄担任主席，有关委员会的职能及成员容后公布。

他并表示，会争取时间，尽快向立法会提出修订决议，并在《2015年拨款条例草案》通过后，尽快向财委会重新提交开设创科局职位和拨款的建议。

台湾出生的杨伟雄现年59岁，获美国史丹福大学电机工程理学硕士学位及工商管理硕士学位。他曾先后任职英特尔、Bain & Company。他于1983年出任香港蚬壳电器工业（集团）有限公司执行董事及集团副董事总经理，并先后出任多家创业投资公司和私募基金投资公司的高级顾问及董事，2003年获委任为香港数码港管理有限公司行政总裁，2010年至2015年2月出任香港理工大学行政副校长。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)