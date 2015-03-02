金属期市：中国降息支撑伦铜触及近两个月高位，但需求疑虑限制涨势

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider认为，中国降息或暗示 其经济体质并不怎么好。 “中国要传达的讯息是，我们(将)防止硬着陆并确保形势依然有利， 但我们并不是藉此提振经济....铜市较倾向由供应面推动。我们不认为需 求已经复苏。” 瑞银将12个月后铜价预测由每吨5,500美元调升至6,700美元，认为铜 矿供应的挑战升高。 0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.9%，报每 吨5,947美元，稍早一度升至5,960美元，为1月13日以来最高。 上海期货交易所交投最活跃的5月合约 一度触及43,280元人 民币，亦为1月13日以来高点，终场收高1.2%，报43,200元人民币。 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月24日当周，对冲基金 和资产管理人几近结清期铜空仓和看跌期权。 LME期锌 、期铝 和期铅 均上涨约1%。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 张明钧/高琦)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率