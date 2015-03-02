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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 16:15 BJT

金属期市：中国降息支撑伦铜触及近两个月高位，但需求疑虑限制涨势

瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider认为，中国降息或暗示
其经济体质并不怎么好。
    
    “中国要传达的讯息是，我们(将)防止硬着陆并确保形势依然有利，
但我们并不是藉此提振经济....铜市较倾向由供应面推动。我们不认为需
求已经复苏。”
    
    瑞银将12个月后铜价预测由每吨5,500美元调升至6,700美元，认为铜
矿供应的挑战升高。
    
    0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.9%，报每
吨5,947美元，稍早一度升至5,960美元，为1月13日以来最高。
    
    上海期货交易所交投最活跃的5月合约 一度触及43,280元人
民币，亦为1月13日以来高点，终场收高1.2%，报43,200元人民币。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月24日当周，对冲基金
和资产管理人几近结清期铜空仓和看跌期权。
    
    LME期锌 、期铝 和期铅 均上涨约1%。 (完)
        
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 (编译 李爽/张若琪 审校 张明钧/高琦)
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