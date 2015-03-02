金属期市：中国降息支撑伦铜触及近两个月高位，但需求疑虑限制涨势

瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider认为，中国降息或暗示 其经济体质并不怎么好。 “中国要传达的讯息是，我们(将)防止硬着陆并确保形势依然有利， 但我们并不是藉此提振经济....铜市较倾向由供应面推动。我们不认为需 求已经复苏。” 瑞银将12个月后铜价预测由每吨5,500美元调升至6,700美元，认为铜 矿供应的挑战升高。 0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.9%，报每 吨5,947美元，稍早一度升至5,960美元，为1月13日以来最高。 上海期货交易所交投最活跃的5月合约 一度触及43,280元人 民币，亦为1月13日以来高点，终场收高1.2%，报43,200元人民币。 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月24日当周，对冲基金 和资产管理人几近结清期铜空仓和看跌期权。 LME期锌 、期铝 和期铅 均上涨约1%。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 张明钧/高琦)