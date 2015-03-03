《中国外汇市场各品种成交概况一览》--3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透北京3月3日 - 中国国家外汇管理局自2015年1月起新增公布外汇市场交易概况数据，其数据统计范围包括银行间外汇市场与银行对客户市场。
中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。
以下为中国外汇品种人民币即期、远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)：
交易品 15年1月 14年12 11月 10月 9月 8月 7月 上半年 14年一季 种 * 月 度 即期 6,077 3,817 3,630 3,352 3,537 2,978 3,193 -- -- 远期 487 50 38 36 46 59 40 259 136 掉期 4,646 4,581 3,933 3,593 4,328 3,902 4,158 20,400 10,020 外币对 48 76 26 24 63 27 28 285 156 外汇期 347 -- -- -- -- -- -- -- -- 权 交易品种 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 远期 323.7 866.1 2,145.53 327 98 掉期 34,000 25,328.30 17,709.84 12,835.00 8,018.00 外币对 642.3 432.2 856.7 502 407 外汇期权 -- 33.4 10.1 -- --
注：1.*指自2015年起数据除“外币对”来自于中国外汇交易中心网站外，其余数据均来自中国国家外汇管理局(统计范围包括银行间外汇市场与银行对客户市场)
2.2015年之前数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站，部分来自央行季度货币政策执行报告
3.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易
4.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准
5.--表示数据无法提供(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李文科/张喜良)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9