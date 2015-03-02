更新版 1-中国汇市：央行降息促人民币收创近29个月新低，但中间价压制贬幅

* 人民币收盘创近29个月新低

* 中间价续贬至接近四个月低位

* 央行降息提升人民币贬值压力

* 但中间价贬幅有限压制走弱空间 (更新收盘报价和评论)

路透北京3月2日 - 中国人民币兑美元即期 周一收创近29个月新低，中间价续贬至近四个月低位。交易员称，央行降息增大人民币贬值压力，但今日中间价走弱幅度不及预期，亦限制了即期交易的波动幅度，即期继续在跌停板附近窄幅震荡。

业内人士称，汇率刚性与日俱增；降息拖累人民币开盘即贬至离跌停板仅13个点子位置，盘中最大波幅不足20点子。强势美元下，企业对人民币贬值预期继续加强，结汇意愿跌至新低；监管层对贬值容忍度提高。中间价能否放开空间以及国际美元是否续升，成为人民币后期走势的关键。

“没有波动空间，市场很沉寂，...不过最近央行不断上调了（美元）fixing，使得人民币缓慢贬值，也是响应了市场的力量。”一股份制行交易员称。

另一家外资行交易员称，“现在都不太愿意报价了，降息了不能说没影响，但空间被压制住了。”

中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

今日人民币兑美元即期收报6.2730元，创2012年10月11日以来新低；盘中最低报6.2740元，离跌停位6.2743仅3个点子；今日人民币兑美元中间价 为6.1513元，为2014年11月7日以来低位。

广发银行最新人民币外汇月度简报认为，美元强势、结汇意愿降低和离岸人民币卖盘增加，仍是人民币贬值压力来源；春节前后季节性的外汇供应减少、外汇需求增加，加剧了这一贬值压力。春节后人民币中间价相对篮子货币走弱的幅度较之前有所加大，反映监管层对人民币走贬的容忍度提高。

兴业银行兼华福证券首席经济学家鲁政委指出，人民币汇率的灵活性与中国资本项目开放程度不匹配：资本项目开放的程度在加快，但汇率的刚性与日俱增，汇改之后几乎没有进展。目前人民币汇率市场价的波动率在全球仅仅比香港高一点点，而香港是固定汇率。

全球汇市，美元兑一篮子主要货币周一触及11年高位，之前中国降息打压人民币和新兴亚洲货币，美元全线上扬。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2730 6.2696 -0.05% 中间价 6.1513 6.1475 -0.06% 成交额 229亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.99% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 16 6.2724 6.2740 2015年来即期升贬值幅度 -1.10% 1年期美元/人民币掉期升水 2030

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.4175/6.4225 6.41 CNH即期 6.2867/87 6.285