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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 16:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及11个月高点，受中国降息和日圆走弱支撑

路透3月2日 -

“除了季节因素，市场受到了中国降息的提振，投资者认为这将刺激中国经济并抬拉大宗商品价格，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说。

中国央行上周六晚间宣布，自3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI) 终值升至50.7，高于初值的50.1和上月的49.7，且为七个月高位。这也是该指数三个月来首次重返荣枯线之上。

美元兑日圆报119.85左右，上周五下午在119.27附近。

不过沪胶尾盘下滑，遏制了东京期胶的涨幅。

上海期交所主力5月期胶合约 收低215元人民币，报每吨13,925元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报每公斤142.70美分，跌1.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王洋; 审校 白云/蔡美珍)
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