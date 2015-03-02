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市场报道 | 2015年 3月 2日 星期一 16:44 BJT

全球贵金属：2月27日SPDR黄金持仓保持不变，iShares白银持仓亦不变

路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust<
GLD>上周五黄金持仓量较上周四持平，同期全球最大的白银ETF--iShares
 Silver Trust 的白银持仓量亦持平。
    
     以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期   
   变动         增减
    SPDR        24,796,425.8  2月27日   24,796,425.8   2月26日  
    0.0        0.00%
    iShares    325,734,790.1  2月27日  325,734,790.1   2月26日  
 0.0        0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
  
        
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 (编译 李爽  审校 白云)
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