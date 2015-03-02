中国债市：货币经纪公司获准进入证交所债市，服务品种包括债券及回购等

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月2日 - 中国上海和深圳证券交易所周一公告，两市机构投资者可以委托经依法成立的货币经纪公司，为其交易或者转让在交易所挂牌转让的债券（含资产支持证券）、债券回购、债券衍生产品以及其他相关品种提供居间服务。
上交所新闻稿引述有关负责人表示，债券市场引入货币经纪公司是国际债券市场通行做法和普遍规律，与做市商制度互为补充，相辅相成。
投资者通过货币经纪公司达成交易意向后，应当由交易双方通过交易系统进行成交申报，经交易所确认后成交。
两个证券交易所暂时均没有公布更多操作细节。
中国自2005年开始引入货币经纪公司，目前银监会共批准设立了上海国际、上海国利、平安利顺、中诚宝捷思和天津信唐等五家货币经纪公司。按规定可以从事境内外的外汇市场、货币市场、债券市场和衍生产品的经纪业务。
与目前证券公司开展的证券经纪业务有所不同，货币经纪公司主要业务模式是通过电子技术或其他手段，作为居间人为交易双方提供信息并促进达成交易，按照约定费率向委托方收取服务佣金，其本身并不从事自营业务或者代理客户参与交易或结算业务。
因银行间债市和证交所债市主要成交方式不同，此前货币经纪公司仅服务于银行间债市。(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率