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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 17:30 BJT

离岸人民币：麦格理五年期宝岛债以4.4%定价，将发行6亿--消息

路透台北3月2日 - 两位消息人士周一表示，澳洲主要投资银行麦格理集团 五年期宝岛债已以4.4%定价，将发行6亿元人民币。

其中一名消息人士指出，该债券预计将于3月11日发行，由永丰金证券取得主办承销资格。

路透暂时未能联系到麦格理银行对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 詹静宜/董永年; 审校 张喜良)
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