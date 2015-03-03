台湾货币市场：3月3日及本/下提存期资金预期变化一览表

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周二和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,897.50亿台币。 --公债还本付息16.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --日本瑞穗证券发行30年期美元债共2.35亿美元。 --韩国进出口银行发行七年期宝岛债共5亿人民币。 ------------------------------------------------------------------------ (下提存期) **宽松因素: --央行存单到期4兆(万亿)9,231.60亿台币 : 03/04 4,698.00亿台币 03/05 7,629.80亿台币 03/06 2,811.00亿台币 03/09 948.00亿台币 03/10 4,191.00亿台币 03/11 2,721.00亿台币 03/12 4,027.00亿台币 03/13 1,134.50亿台币 03/16 2,037.50亿台币 03/17 957.00亿台币 03/18 45.00亿台币 03/19 20.00亿台币 03/20 21.00亿台币 03/23 77.00亿台币 03/24 5,644.00亿台币 03/25 2,280.50亿台币 03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 *03/30 6,789.80亿台币 03/31 36.00亿台币 04/01 7.00亿台币 04/02 5.00亿台币 --公债还本付息1,483.5亿台币 03/05 98甲3期6息 11亿台币 03/06 90甲3期14息 23.125亿台币 03/06 102甲6期2息 8.4375亿台币 03/07 101甲5期3息 10亿台币 03/10 99甲5期5息 11亿台币 03/14 89甲9期本金 500亿台币 03/14 89甲9期15息 30.625亿台币 03/14 97甲3期7息 17.8125亿台币 03/16 94甲4期本金 800亿台币 03/16 94甲4期10息 18亿台币 03/16 96甲3期8息 15亿台币 03/16 101乙1期3息 6.5亿台币 03/17 100甲5期4息 11亿台币 03/21 102乙1期2息 7亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 3/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币 3/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/5: 央行发行一年期定存单，预估金额1,300亿台币，4日标售。 --3/5：马来亚银行 发行五年期宝岛债共4.1亿人民币。 --3/6：德意志银行新加坡分行发行30年期美元债共0.5亿美元。 --3/13: 发行"104甲5期"公债，预估金额400亿台币，天期10年期，10日标售。 --3/14: 央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，13日标售。 --3/25: 发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿元，天期91天期,24日标售。 --3/27: 发行"104甲6期"公债,预估金额350亿元,天期五年期,24日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9