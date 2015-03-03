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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 17:22 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，证券业卖超3亿台币

路透台北3月3日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/1
3 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债103/13期：  
      业别      买进      卖出   买卖超金额
    银行业     15.00     13.50        +1.50
    票券业      2.00      0.50        +1.50
    证券业      0.00      3.00        -3.00
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