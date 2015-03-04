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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 16:52 BJT

台湾债市：103/13期借券成交2.51亿台币，加权平均利率0.6000%

路透台北3月4日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  103/13     2.51    0.6000    0.6000        0.6000       521.0     518.0
    
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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