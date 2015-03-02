版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 17:18 BJT

英国个股：马莎百货将关闭在上海的五家门店，调整中国拓点策略

路透伦敦3月2日 - 英国马莎百货 周一表示，计画在2015年8月前关闭上海的五家门店；此前该公司就中国成长策略进行了检讨。

马莎百货称，将持续投资于现有的旗舰店面，上海南京西路的旗舰店将于秋季完成翻新。

该公司并表示，对于自2015/16年起进入北京及广州等中国重要城市兴致浓厚。该公司同时计画继续投资香港，并拓展澳门业务。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐