欧元债市：西班牙和意大利等国公债收益率触纪录低点，关注QE计划细节

“有些人预期最快今天开始买债，但比较可能的是，欧洲央行周四会进一步敲定剩下的操作细节，然后大概下周一开始买债，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann称。

意大利及西班牙10年期公债收益率较德债利差已缩窄至低于100个基点，为近五年来最小，因欧元区顶级公债收益率接近零，投资人敲进欧元区二线国家公债。德国七年期以下公债收益率已降至负值。

希腊公债收益率 逆势上扬，希腊政府仍面临落实部份改革的压力，以换取一些纾困资金拨付。(完)

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