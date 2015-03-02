欧元债市：西班牙和意大利等国公债收益率触纪录低点，关注QE计划细节

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“有些人预期最快今天开始买债，但比较可能的是，欧洲央行周四会进一步敲定剩下的操作细节，然后大概下周一开始买债，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann称。
意大利及西班牙10年期公债收益率较德债利差已缩窄至低于100个基点，为近五年来最小，因欧元区顶级公债收益率接近零，投资人敲进欧元区二线国家公债。德国七年期以下公债收益率已降至负值。
希腊公债收益率 逆势上扬，希腊政府仍面临落实部份改革的压力，以换取一些纾困资金拨付。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/蔡美珍；审校 王兴亚/白云)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。