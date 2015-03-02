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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 17:19 BJT

日本债市：价格微跌，投资者为周二10年券标售做准备

路透东京3月2日 - 日本政府公债周一略微下跌，投资者准备迎接周二的10年债标售；日本央行购债操作也为债市带来一些支撑。

日本央行购买500亿日圆剩余期限1年的债券、2,400亿日圆剩余期限在10年至25年的债券、1,400亿日圆剩余期限在25年以上的债券。

10年期现券收益率(殖利率) 升1个基点报0.345%。

超长债方面，20年期公债收益率 涨0.5个基点报1.155%，30年期公债收益率 升1.5个基点报1.435%。

10年期公债期货 收低0.03点报147.87.

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.020% +0.5 0.015%

五年期公债 0.075% +0.5 0.070%

10年期公债 0.345% +1.0 0.335%

20年期公债 1.155% +0.5 1.150%

30年期公债 1.435% +1.5 1.420%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.87 -0.03 147.90

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 高琦)
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