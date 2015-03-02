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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 17:34 BJT

《全球汇市》中国降息后美元接近11年高点，市场瞩目欧央行会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1196 1.1193 +0.03 -7.45 1.2097

美元/日圆 119.93 119.51 +0.35 +0.21 119.68

欧元/日圆 134.26 133.83 +0.32 -7.26 144.77

美元/瑞郎 0.9566 0.9530 +0.38 -3.77 0.9941

英镑/美元 1.5414 1.5432 -0.12 -1.02 1.5573

美元/加元 1.2503 1.2506 -0.02 +7.62 1.1618

澳元/美元 0.7770 0.7809 -0.50 -4.87 0.8168

新西兰元/美元 0.7524 0.7560 -0.48 -3.50 0.7797

欧元/瑞郎 1.0711 1.0667 +0.41 -10.93 1.2026

欧元/英镑 0.7263 0.7252 +0.15 -6.34 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3460 9.3379 +0.09 -1.30 9.4688

美元/挪威克朗 7.6803 7.6618 +0.24 +2.79 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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