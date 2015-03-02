更新版 1-《中国债市每日综述》降息未掀波澜现券及IRS波动有限，资金紧仍打压买气

* 现券收益率及IRS整体波动甚微

* 央行时隔三个月后再次降息提振有限

* 因多数机构对宽松政策已有一定预期

* 资金紧势未见明显缓解继续压制机构买气 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月2日 - 尽管时隔三个月后中国央行再次宣布降息，但银行间市场周一现券收益率及IRS(利率互换)波动甚微，而资金面紧势未改，继续压制现券买气。交易员表示，此前不少机构对宽松政策已有一定预期，降息边际效应递减，市场反应波澜不惊。

交易员并指出，目前现券收益率已处于一定低位，在资金利率居高不下的背景下，机构做多动力不足，需观察政策刺激之后，宏观经济基本面的变化。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

“降息预期内，市场反应还好，今天感觉一年期几乎未动，五年也就下了1bp，再说主要还是资金面不宽松，资金利率不降，”北京一券商交易员称。

他并指出，不少机构认为降息利好兑现，都择机出货，但抛盘并不算大，也有机构在收，所以市场整体变化有限；不过本周逆回购到期量又大，大家都在观望，所以先看看明天公开市场怎么操作。

此外，最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。

对此，上海一银行交易员表示，春节期间的汇丰数据向好带有一定的偶然性，尚不能完全印证经济向好迹象，还有待更多3月份宏观经济数据提供指引。

“等等看吧，看是资金先松下来，还是数据先好起来，”他称。

中信证券 最新债券市场周报认为，本次降息后未来或仍将有1-2次降准的可能性，债券市场将延续牛市行情、风险不大，但下行空间和节奏仍然受资金利率波动的干扰，建议控制仓位、灵活操作。

国债期货主力合约TF1506 今日收报98.808元，较上日结算价跌0.324元，或0.33%。

剩余期限近9.73年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.73%/3.720%，上日尾盘为3.740%/3.725%。

**回购利率下行但资金紧意未减**

银行间市场周一主要回购利率下行，但资金面紧势未有任何缓和，央行降息对资金价格几乎没有直接影响。从目前情况来看，节后现金回流对流动性改善助力并不明显，供给依旧较为有限，短期内只能先关注央行公开市场操作情况。

交易员称，2月降准适逢节前资金紧张，放松作用未能明显显现。不过若节日资金回流结束后资金面仍紧，则要看是否因外汇占款减少等其他原因导致，从而判断会否再次降准。

“钱紧，相当紧，国开还好，比周六放量多了一点，其他行没怎么在出钱。”上海一银行交易员称。

尽管降息对货币市场资金价格几乎没有直接影响，但作为利率市场化的一个重要指标--一年期贷款基础利率(LPR)则应声下跌21个基点(bp)至5.30%。

北京一券商交易员指出，本周将有逾2,000亿逆回购到期，资金回笼压力不可小视，“现在整个市场就是看(公开市场等)放水的情况来拯救下大家了。”

春节后中国央行仅在上周四进行了一次逆回购操作，规模380亿元人民币，期限14天，当周净回笼1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。本周公开市场一级交易商可报送的逆回购需求期限，仅有七天期一种，最长期限较此前缩短。

上海另一银行交易员并认为，此前一次降准，与春节前提现效应对冲。但节后资金面并未如预期中向宽，令市场怀疑是否外汇占款出现减少等原因所导致。

中国人民银行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,522.56亿元，较上一交易日的4,496.6增超一倍；其中，隔夜品种成交6,637.79亿元，上一交易日为3,143.41亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4519 3.5109 -5.90 6,637.79

七天 4.7259 4.8215 -9.56 1873.84

14天 4.9197 4.9871 -6.74 690.62

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4500 2.8500 -140.00 39.87

七天 3.5600 3.2600 +30.00 3.28

14天 3.7500 3.6550 +9.50 0.28

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6000 3.5400 +6.00 --

七天 4.9600 4.9900 -3.00 --

14天 4.9000 4.8700 +3.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4530 3.4410 +1.20 --

七天 4.7480 4.7720 -2.40 --

三个月 4.8980 4.9000 -0.20 --