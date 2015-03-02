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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 21:39 BJT

表格：加拿大第四季经常帐赤字扩大至139.2亿加元，受油价下跌影响

路透3月2日 - 加拿大统计局周一公布数据显示，该国第四季经常帐赤字为139.2亿加元，因油价走低导致能源出口减少了42.5亿加元。第三季经常帐赤字修正后为96亿加元，前值为赤字84亿加元。

以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)

2014年第四季 2014年第三季 第三季 2013年第四季

(修正) (前值)

经常帐 -13.917 -9.604 -8.401 -14.889

商品贸易 -1.993 +2.874 +2.896 -2.544

服务贸易 -5.540 -5.614 -5.673 -5.546

投资收入 -5.728 -6.113 -4.764 -6.182

分析师平均预估第四季经常帐赤字为125.0亿加元。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)
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