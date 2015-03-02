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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 17:49 BJT

表格：英国1月抵押贷款批准件数小升，创2014年9月来最高

路透伦敦3月2日 - 英国央行周一公布：

* 英国1月消费者信贷增加8.17亿英镑(预估为增加9.0亿英镑)，12月为增加5.16亿英镑

* 英国1月抵押贷款发放金额增加15.58亿英镑(预估为增加17亿)，12月为增加15.63亿

* 英国1月M4货供额较前月下降0.8%，为2014年3月以来最大降幅，较上年同期下降2.2%

* 英国1月抵押贷款批准件数为60,786件，创2014年9月来最高(预估为61,000件)，12月为60,349件

具体数据如下(括号中为前值)：

1月 12月 预估

抵押贷款批准件数 60,786^ 60,349 (60,275) 61,000

对个人贷款(单位10亿英镑)

1月 12月 预估

总净贷款 +2.375 +2.080 (2.191) --

房屋抵押贷款 +1.558 +1.563 (1.612) 1.7

消费者信贷 +0.817 +0.516 (0.578) 0.9

M4货币供应量数据(%):

1月 12月

M4 较上月(经季节调整) -0.8 +0.1 (0.1)

M4 较上年同期 -2.2 -1.1 (-1.1)

注：^ 抵押贷款批准件数创2014年9月以来最高。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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