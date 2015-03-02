表格：英国1月抵押贷款批准件数小升，创2014年9月来最高

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦3月2日 - 英国央行周一公布：
* 英国1月消费者信贷增加8.17亿英镑(预估为增加9.0亿英镑)，12月为增加5.16亿英镑
* 英国1月抵押贷款发放金额增加15.58亿英镑(预估为增加17亿)，12月为增加15.63亿
* 英国1月M4货供额较前月下降0.8%，为2014年3月以来最大降幅，较上年同期下降2.2%
* 英国1月抵押贷款批准件数为60,786件，创2014年9月来最高(预估为61,000件)，12月为60,349件
具体数据如下(括号中为前值)：
1月 12月 预估
抵押贷款批准件数 60,786^ 60,349 (60,275) 61,000
对个人贷款(单位10亿英镑)
1月 12月 预估
总净贷款 +2.375 +2.080 (2.191) --
房屋抵押贷款 +1.558 +1.563 (1.612) 1.7
消费者信贷 +0.817 +0.516 (0.578) 0.9
M4货币供应量数据(%):
1月 12月
M4 较上月(经季节调整) -0.8 +0.1 (0.1)
M4 较上年同期 -2.2 -1.1 (-1.1)
注：^ 抵押贷款批准件数创2014年9月以来最高。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)