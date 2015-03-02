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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 18:04 BJT

背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港3月2日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。

据渣打银行的统计资料，2014年离岸人民币债券发行量达到5,640亿元人民币(901.1亿美元)，渣打预估今年发行量降至4,800-5,000亿元人民币。

以下为路透整理的2013年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表：

（由公司发行）

日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点

2015.2 大连港股份有限公司 8.0 4.5 3 香港

2015.1 法国社会保障 30.0 3.8 3 法国

债务管理基金(CADES)

2015.1 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 法国

（由金融机构发行）

日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点

2015.2 澳洲联邦银行 2.6 1.0 1 澳大利亚

2015.2 荷兰合作银行（Rabobank） 1.0 5.0 5 荷兰

2015.2 韩国产业银行（KDB） 2.0 3.0 3 韩国

2015.2 亚洲开发银行 2.5 3.2 4 菲律宾

2015.2 海通国际 2.0 4.5 3 香港

2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.1 4.32 1 韩国

2015.2 中国农业银行(无息债) 5.0 0 1 香港

2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.46 5 韩国

2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 10.0 4.4 5 韩国

2015.2 德意志银行新加坡 9.32 4.0 3 新加坡

2015.1 德国复兴信贷银行 16.0 4.85 10 德国

(KFW Bankengruppe)

2015.1 西太平洋银行 10.0 4.85 10 澳大利亚

（Westpac Banking Corp）

2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 5.0 4.20 7 韩国

2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.05 5 韩国

2015.1 澳新银行 25.0 4.75 10 澳大利亚（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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