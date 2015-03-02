背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月2日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。
据渣打银行的统计资料，2014年离岸人民币债券发行量达到5,640亿元人民币(901.1亿美元)，渣打预估今年发行量降至4,800-5,000亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表：
（由公司发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点
2015.2 大连港股份有限公司 8.0 4.5 3 香港
2015.1 法国社会保障 30.0 3.8 3 法国
债务管理基金(CADES)
2015.1 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 法国
（由金融机构发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点
2015.2 澳洲联邦银行 2.6 1.0 1 澳大利亚
2015.2 荷兰合作银行（Rabobank） 1.0 5.0 5 荷兰
2015.2 韩国产业银行（KDB） 2.0 3.0 3 韩国
2015.2 亚洲开发银行 2.5 3.2 4 菲律宾
2015.2 海通国际 2.0 4.5 3 香港
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.1 4.32 1 韩国
2015.2 中国农业银行(无息债) 5.0 0 1 香港
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.46 5 韩国
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 10.0 4.4 5 韩国
2015.2 德意志银行新加坡 9.32 4.0 3 新加坡
2015.1 德国复兴信贷银行 16.0 4.85 10 德国
(KFW Bankengruppe)
2015.1 西太平洋银行 10.0 4.85 10 澳大利亚
（Westpac Banking Corp）
2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 5.0 4.20 7 韩国
2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.05 5 韩国
2015.1 澳新银行 25.0 4.75 10 澳大利亚（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率