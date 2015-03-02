欧洲汇市：英镑兑欧元从七年高点下滑，政治风险令其承压

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
英镑贸易加权指数 上周触及逾六年高点，因市场预期英国央行2016年初可能升息。
“英国央行对近来好于预期的英国经济数据，反应一直稍偏强硬。这已提振英镑兑美元回升至1.5400，且该价位值得关注，尤其是英国大选将近。”FxPro资深分析师Angus Campbell称。
上周有大型银行的分析师就英镑面临的风险发出一系列警告，他们列出的最主要担忧因素是，若中左翼工党当选下届政府，可能会增加支出和增税，并收紧对金融业的监管。
如果现在执政的保守党赢得大选，英国有退出欧盟的风险也是个担忧因素。
随着欧洲央行开始展开资产购买计划，英国央行则可能及时收紧政策，近期欧元/英镑汇价将继续受货币政策分化的推动。(完)
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路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。