欧洲汇市：英镑兑欧元从七年高点下滑，政治风险令其承压

英镑贸易加权指数 上周触及逾六年高点，因市场预期英国央行2016年初可能升息。

“英国央行对近来好于预期的英国经济数据，反应一直稍偏强硬。这已提振英镑兑美元回升至1.5400，且该价位值得关注，尤其是英国大选将近。”FxPro资深分析师Angus Campbell称。

上周有大型银行的分析师就英镑面临的风险发出一系列警告，他们列出的最主要担忧因素是，若中左翼工党当选下届政府，可能会增加支出和增税，并收紧对金融业的监管。

如果现在执政的保守党赢得大选，英国有退出欧盟的风险也是个担忧因素。

随着欧洲央行开始展开资产购买计划，英国央行则可能及时收紧政策，近期欧元/英镑汇价将继续受货币政策分化的推动。(完)

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