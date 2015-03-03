重温稿-台湾货币市场：短率维持低档，提存期底少数银行调度短钱回补积数

* 短率维持在低档

* 银行调度短钱回补积数

* 月内短票利率靠向低位

记者 詹静宜

路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周一维持在低档。资金调度人士指出，随着年后通货回笼垫高本提存期底累积超额准备，整体银行间资金情势稳中偏松，仅有少数负数操作得宜的银行在旬底调度短钱回补积数。

大型银行交易员称，时序迈入提存期底，市场交投略显淡静，仅有少数银行急于借调短钱回补期底积数，让市场资金稍显分配不均，不过目前整体银行间资金情势宽松，月内资金调度顺畅、短率持续徘徊低位不变。

〞市场很安静，资金不难借，只是分配不平均。〞一位大型官股银行交易员说。

据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周一通货回笼241.9亿台币，累计年后四个交易日通货回笼达1,357.4亿台币，发行数趋降至1.99兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.420%，上日亦同；一周拆款利率落在0.380-0.500%，上日成交区间0.388-0.460%；两周拆款利率区间在0.388-0.450%，上日在0.415-0.460%。

**月内短票利率向低位靠拢**

短票市场方面，交易人士表示，由于此前资金避开落点旬底，今、明两日发票量依旧偏少，短票利率变化不大、仍维持在低档，预计周四元宵节过后企业资金需求才会陆续增温。

〞这周通货回笼，资金大多都没落这周。〞一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内短票利率主要成交在0.60%，少数成交在0.58-0.59%，月内交投略向区间低位靠拢，跨季底短票则成交在0.61-0.62%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率0.596%，成交量增至80亿台币，交投渐回温。

台湾央行周一公布，共发行6,783.8亿台币存单。与今日存单到期金额6,784.8亿台币相较，存单发行余额减1亿。

本周央行存单到期金额为2兆(万亿)3,821.1亿台币，余日落点分别为周二1,897.5亿、周三4,698亿、周四7,629.8亿及周五2,811亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为1,808亿台币，累积超额准备为8,544亿台币、加计前期1%的超额准备为9,835亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)市场周一大致持平。时序回到月初，尽管明日有不少美元债/宝岛债交割，但寿险业仍有多余资金且向投信申购基金，使投信的资金相当充裕，令市场资金不虞匮乏。

交易商表示，明日有高盛、韩国输出入银行以及瑞穗证券等债券将发行，但寿险公司看来并不缺钱，今日仍有找新券的需要，投信普遍也有不少资金等待配置。

〞听说寿险进去申购了基金，明天交割那么多，其实没有什么影响，〞一位大型金融机构交易人士表示。

他们表示，债券附买回利率没有变化，年后资金没有大幅进出，只是续做而已；而虽然资金宽松，目前需钱一方也没有调低利率的打算。

今日金融债还本分别为开发金控50亿及台北富邦20.5亿台币。

本周交割则有周二(3日)高盛金融债5.25亿元人民币，韩国输出入银行10亿元人民币债券，以及瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)金融债共2.35亿美元；周五(6日)有德意志银行金融债交割。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，大致同上日。