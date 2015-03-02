全球金属：伦敦金属交易所计划继续削减仓储库存，10月将推两款新合约

路透基点：台湾力晶130亿台币再融资案吸引六家银行参与--TRLPC
路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
路透伦敦3月2日 - 伦敦金属交易所(LME)周一为进一步减少全球仓库积压库存设定了新的方案。
伦敦金属交易所表示，将要求仓库机构不具名报告支付给金属库存所有方的奖金。
伦敦金属交易所还在一份声明中称，计划在10月发布新的铝升水合约以及含铁金属产品合约。(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
路透香港5月22日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，淡马锡投资的中国基因科技公司--明码生物科技启动最新一轮融资，目标是融资2亿美元，已经吸引到包括高瓴资本、红杉资本(中国)等公司的兴趣。
路透香港5月22日 - 香港证监会周一称，有关改进持仓限额制度的措施将于今年6月1日，即对《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》的修订生效当日开始实施。