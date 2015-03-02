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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 18:22 BJT

全球金属：伦敦金属交易所计划继续削减仓储库存，10月将推两款新合约

路透伦敦3月2日 - 伦敦金属交易所(LME)周一为进一步减少全球仓库积压库存设定了新的方案。

伦敦金属交易所表示，将要求仓库机构不具名报告支付给金属库存所有方的奖金。

伦敦金属交易所还在一份声明中称，计划在10月发布新的铝升水合约以及含铁金属产品合约。(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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