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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 18:31 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--3月2日

路透香港3月2日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通
市场数据摘要。
  
                       沪股通                          港股通
                                             
  每日额度余额        118.73亿元人民币            102.87亿元人民币
                                             
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                     买入金额         卖出金额     买入及卖出金额
                               （元人民币）     （元人民币）    （元人民币）
   1    新华保险                  430,177,979      59,536,812     489,714,791
   2    中国平安                  260,403,395     189,706,796     450,110,191
   3    中信证券                   55,935,856     256,726,516     312,662,372
   4    中国银行                   21,534,381     155,131,667     176,666,048
   5    三安光电                      913,585     165,193,330     166,106,915
   6    国金证券                   20,422,397     143,752,748     164,175,145
   7    上汽集团                  132,987,446      27,528,729     160,516,175
   8    中航电子                  149,335,486          23,111     149,358,597
   9    青岛海尔                  132,194,624      15,236,348     147,430,972
  10    海螺水泥                   79,187,442      66,511,094     145,698,536
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                       买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）        （港元）        （港元）
   1    新华保险                    12,140,975     152,894,440     165,035,415
   2    汉能薄膜发电               123,393,980       6,776,180     130,170,160
   3    保利协鑫能源                45,042,910       5,067,230      50,110,140
   4    恒大地产                    41,425,100       7,566,090      48,991,190
   5    中国人寿                     1,275,350      36,778,050      38,053,400
   6    上海石油化工                 8,209,020      27,762,980      35,972,000
   7    中国平安                        86,375      26,873,900      26,960,275
   8    腾讯控股                     8,629,740      16,448,190      25,077,930
   9    中海油田服务                18,551,200       5,546,600      24,097,800
  10    紫金矿业                    21,791,300       1,926,660      23,717,960
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
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