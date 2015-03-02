表格：沪港通市场数据摘要--3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月2日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通 市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 118.73亿元人民币 102.87亿元人民币 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 新华保险 430,177,979 59,536,812 489,714,791 2 中国平安 260,403,395 189,706,796 450,110,191 3 中信证券 55,935,856 256,726,516 312,662,372 4 中国银行 21,534,381 155,131,667 176,666,048 5 三安光电 913,585 165,193,330 166,106,915 6 国金证券 20,422,397 143,752,748 164,175,145 7 上汽集团 132,987,446 27,528,729 160,516,175 8 中航电子 149,335,486 23,111 149,358,597 9 青岛海尔 132,194,624 15,236,348 147,430,972 10 海螺水泥 79,187,442 66,511,094 145,698,536 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 新华保险 12,140,975 152,894,440 165,035,415 2 汉能薄膜发电 123,393,980 6,776,180 130,170,160 3 保利协鑫能源 45,042,910 5,067,230 50,110,140 4 恒大地产 41,425,100 7,566,090 48,991,190 5 中国人寿 1,275,350 36,778,050 38,053,400 6 上海石油化工 8,209,020 27,762,980 35,972,000 7 中国平安 86,375 26,873,900 26,960,275 8 腾讯控股 8,629,740 16,448,190 25,077,930 9 中海油田服务 18,551,200 5,546,600 24,097,800 10 紫金矿业 21,791,300 1,926,660 23,717,960 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率