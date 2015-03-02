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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 18:30 BJT

标题新闻：马来西亚2月棕榈油出口较前月下滑10.4%至993,376吨--船运调查机构SGS

注：船运调查机构SGS全称为Societe Generale de Surveillance。
    
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