国际油市：180-cst燃料油现货升水跳升至约三个月高位，因需求旺盛

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡3月2日 - 180-cst燃料油现货升水跳升至约三个月高位， 因市场继续追捧该粘度较低的油品，作为混合原料生产适用于亚洲的燃料 油。 180-cst燃料油较新加坡现货报价的升水为每吨5.15美元，上涨1.59 美元，涨幅为去年12月3日以来的最大。 380-cst燃料油升水也稳定在每吨6美元附近，中国农历新年后需求开 始走弱。 一位在新加坡的交易员说：“我们认为，中国新年前夕的买需太多了 ，所以之后的需求减少以及流入新加坡的船货增多，已让市场冷下来，所 以价格走弱。” 印度石油公司(Indian Oil Corp)标售3-3.5万吨、船期为3月25-27日 的380-cst燃料油。 台塑石化的4万吨高硫燃料油标售，壳牌以每吨较新加坡现货报价贴 水约10美元中标。 这创出了两年多来最高价格。台塑上次出售类似的船货，卖家是贴水 15-16美元。 韩国的East-West Power求购两艘各5万吨的高硫燃料油，船期分别是 3月18-22日和3月27-31日。两项标购都在3月5日结束。 现货市场上，Gunvor以每吨较新加坡现货报价升水5.50美元的价格， 向嘉能可出售2.1万吨船期为3月20-24日的180-cst燃料油。 Gunvor还以每吨较新加坡3月现货报价升水2美元的价格，向BP出售4 万吨船期为3月29日-4月1日的180-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率