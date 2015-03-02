国际油市：180-cst燃料油现货升水跳升至约三个月高位，因需求旺盛

路透新加坡3月2日 - 180-cst燃料油现货升水跳升至约三个月高位， 因市场继续追捧该粘度较低的油品，作为混合原料生产适用于亚洲的燃料 油。 180-cst燃料油较新加坡现货报价的升水为每吨5.15美元，上涨1.59 美元，涨幅为去年12月3日以来的最大。 380-cst燃料油升水也稳定在每吨6美元附近，中国农历新年后需求开 始走弱。 一位在新加坡的交易员说：“我们认为，中国新年前夕的买需太多了 ，所以之后的需求减少以及流入新加坡的船货增多，已让市场冷下来，所 以价格走弱。” 印度石油公司(Indian Oil Corp)标售3-3.5万吨、船期为3月25-27日 的380-cst燃料油。 台塑石化的4万吨高硫燃料油标售，壳牌以每吨较新加坡现货报价贴 水约10美元中标。 这创出了两年多来最高价格。台塑上次出售类似的船货，卖家是贴水 15-16美元。 韩国的East-West Power求购两艘各5万吨的高硫燃料油，船期分别是 3月18-22日和3月27-31日。两项标购都在3月5日结束。 现货市场上，Gunvor以每吨较新加坡现货报价升水5.50美元的价格， 向嘉能可出售2.1万吨船期为3月20-24日的180-cst燃料油。 Gunvor还以每吨较新加坡3月现货报价升水2美元的价格，向BP出售4 万吨船期为3月29日-4月1日的180-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)