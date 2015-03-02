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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 18:50 BJT

国际油市：180-cst燃料油现货升水跳升至约三个月高位，因需求旺盛

路透新加坡3月2日 - 180-cst燃料油现货升水跳升至约三个月高位，
因市场继续追捧该粘度较低的油品，作为混合原料生产适用于亚洲的燃料
油。
    
    180-cst燃料油较新加坡现货报价的升水为每吨5.15美元，上涨1.59
美元，涨幅为去年12月3日以来的最大。
    
    380-cst燃料油升水也稳定在每吨6美元附近，中国农历新年后需求开
始走弱。
    
    一位在新加坡的交易员说：“我们认为，中国新年前夕的买需太多了
，所以之后的需求减少以及流入新加坡的船货增多，已让市场冷下来，所
以价格走弱。”
    
    印度石油公司(Indian Oil Corp)标售3-3.5万吨、船期为3月25-27日
的380-cst燃料油。
    
    台塑石化的4万吨高硫燃料油标售，壳牌以每吨较新加坡现货报价贴
水约10美元中标。
    
    这创出了两年多来最高价格。台塑上次出售类似的船货，卖家是贴水
15-16美元。
    
    韩国的East-West Power求购两艘各5万吨的高硫燃料油，船期分别是
3月18-22日和3月27-31日。两项标购都在3月5日结束。
    
    现货市场上，Gunvor以每吨较新加坡现货报价升水5.50美元的价格，
向嘉能可出售2.1万吨船期为3月20-24日的180-cst燃料油。
    
    Gunvor还以每吨较新加坡3月现货报价升水2美元的价格，向BP出售4
万吨船期为3月29日-4月1日的180-cst燃料油。(完)
        
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    产油国官方售价英文原文    

    

 (编译 王洋; 审校 高琦)
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