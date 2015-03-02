东南亚股市：印尼股市创下纪录收盘高位，泰股触及一个月低点

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透曼谷3月2日 - 印尼股市周一收在纪录高位，因通胀率下滑的数 据鼓励选择性的买盘。另外，泰国股市触及一个月低点，因银行股遭遇卖 压。 印尼雅加达综合股价指数 收高0.5%至5,477.83点，刷新了上 周四创下的前次纪录收盘高位5,451.42。 印尼统计局周一称，该国2月通胀年率下滑到6.29%，放缓幅度超过预 期，归因于燃料和辣椒价格下降。 泰国股市SET指数 下跌0.3%，收报1,582.14点，为1月30日以 来最低收位，受到银行股跌势的拖累。 菲律宾股市上涨 上涨0.6%，收复过去两个交易日的部分跌幅， 外资流入提振了一些股票的走势。 其它地区股市涨跌互见，呈现区间交投。MSCI明晟亚太地区(除日本) 指数 微升0.1%，中国上周六的降息举措部分抵消掉美国 疲弱数据的影响。（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率