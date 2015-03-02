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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 19:02 BJT

东南亚股市：印尼股市创下纪录收盘高位，泰股触及一个月低点

路透曼谷3月2日 - 印尼股市周一收在纪录高位，因通胀率下滑的数
据鼓励选择性的买盘。另外，泰国股市触及一个月低点，因银行股遭遇卖
压。
    
    印尼雅加达综合股价指数 收高0.5%至5,477.83点，刷新了上
周四创下的前次纪录收盘高位5,451.42。
    
    印尼统计局周一称，该国2月通胀年率下滑到6.29%，放缓幅度超过预
期，归因于燃料和辣椒价格下降。
    
    泰国股市SET指数 下跌0.3%，收报1,582.14点，为1月30日以
来最低收位，受到银行股跌势的拖累。
    
    菲律宾股市上涨 上涨0.6%，收复过去两个交易日的部分跌幅，
外资流入提振了一些股票的走势。
    
    其它地区股市涨跌互见，呈现区间交投。MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数 微升0.1%，中国上周六的降息举措部分抵消掉美国
疲弱数据的影响。（完）
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