马来西亚期市：棕榈油连涨三日，投资者等待行业会议的召开

路透雅加达3月2日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨并触及六周最高 位，这是连续第三个交易日走升，交易员称在一个重要行业会议于马来西 亚召开前夕，其它植物油市场的涨势也提振了棕榈油。 “棕榈油市场非常强劲。周五晚盘和今日早盘，大连商品交易所的豆 油期货上扬，因此这里的市场也受到激励。”一家外国商品经纪商的交易 员对路透表示。 亚洲市场上的棕榈油交易员正在注视巴西罢工事态，该事件已经导致 豆油价格在上周五录得四周连涨，当地政府正在打击罢工行动。 此外，马币兑美元汇率 走弱，也支撑了棕榈油价格。 指标3月棕榈油合约 上涨2.95%至每吨2,373马币(林吉特)， 盘中触及1月15日以来的最高位2,379马币。 成交量为41,871口，高于往常的35,000口。 据分析师和交易员称，棕榈油价格的未来走向将取决于，原油价格给 生物燃料行业的热带油料需求所造成的影响。（完） CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 王洋)