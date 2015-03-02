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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 19:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油连涨三日，投资者等待行业会议的召开

路透雅加达3月2日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨并触及六周最高
位，这是连续第三个交易日走升，交易员称在一个重要行业会议于马来西
亚召开前夕，其它植物油市场的涨势也提振了棕榈油。
    
    “棕榈油市场非常强劲。周五晚盘和今日早盘，大连商品交易所的豆
油期货上扬，因此这里的市场也受到激励。”一家外国商品经纪商的交易
员对路透表示。
    
    亚洲市场上的棕榈油交易员正在注视巴西罢工事态，该事件已经导致
豆油价格在上周五录得四周连涨，当地政府正在打击罢工行动。
    
    此外，马币兑美元汇率 走弱，也支撑了棕榈油价格。
    
    指标3月棕榈油合约 上涨2.95%至每吨2,373马币(林吉特)，
盘中触及1月15日以来的最高位2,379马币。
    
    成交量为41,871口，高于往常的35,000口。
    
    据分析师和交易员称，棕榈油价格的未来走向将取决于，原油价格给
生物燃料行业的热带油料需求所造成的影响。（完）
    
      
      
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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 (编译 高琦 审校 王洋)
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