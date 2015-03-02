国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，因供给吃紧

路透新加坡3月2日 - 亚洲4月柴油裂解价差上涨3.5%至每桶16.07美 元，因即将到来的3月炼厂维护季以及美国寒潮造成的供给吃紧，都支撑 价格。 市场浮现来自越南Petrolimex的需求。该公司求购两艘各3.5万吨、 含硫0.05%的柴油船货，船期分别是3月14-18日和3月19-23日。 就在不久前，该公司还买入类似数量的3月上半月柴油，不过价格细 节未能得知。 另一家越南公司Saigon Petro也从新加坡买入1万吨含硫0.05%的柴油 ，船期为3月12-16日，价格为离岸价每桶较新加坡报价升水约0.30美元。 美国东海岸将从欧洲吸纳约100万吨柴油和取暖油，因寒冷天气引发 套利船货的机会。 交易员表示，西方市场强劲的人气已对亚洲构成了影响，亚洲的贸易 商也在关注向西方运送船货的机会。 自2月27日以来，今天是连续第二个交易日未有现货交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)