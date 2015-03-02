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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 19:50 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，因供给吃紧

路透新加坡3月2日 - 亚洲4月柴油裂解价差上涨3.5%至每桶16.07美
元，因即将到来的3月炼厂维护季以及美国寒潮造成的供给吃紧，都支撑
价格。
    
    市场浮现来自越南Petrolimex的需求。该公司求购两艘各3.5万吨、
含硫0.05%的柴油船货，船期分别是3月14-18日和3月19-23日。
    
    就在不久前，该公司还买入类似数量的3月上半月柴油，不过价格细
节未能得知。
    
    另一家越南公司Saigon Petro也从新加坡买入1万吨含硫0.05%的柴油
，船期为3月12-16日，价格为离岸价每桶较新加坡报价升水约0.30美元。
    
    美国东海岸将从欧洲吸纳约100万吨柴油和取暖油，因寒冷天气引发
套利船货的机会。
    
    交易员表示，西方市场强劲的人气已对亚洲构成了影响，亚洲的贸易
商也在关注向西方运送船货的机会。
    
    自2月27日以来，今天是连续第二个交易日未有现货交易达成。(完)
         
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

    

 (编译 王洋; 审校 高琦)
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