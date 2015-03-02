国际油市：亚洲石脑油价格上涨，受到地区需求和自西方进口减少的支撑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡3月2日 - 亚洲石脑油价格周一上涨，得益于地区需求的 支撑，并且由于西方市场供给趋紧，预期从西方进口的石脑油料减少，这 也扶助价格。 通常情况下，亚洲平均每月从西方进口约160万吨石脑油，但本月进 口量料较均值减少约40万吨。 强劲的汽油需求则推动亚洲汽油裂解价差升至每桶12.43美元的七个 半月高点，这亦提高石脑油买家的成本，因为石脑油可以用于混合制成汽 油。 强劲的基本面反映到了一笔现货交易上。交易员称，日本Idemitsu买 入2.5万吨船期为4月上半月的石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日 本报价升水10.50-11美元。这是北亚买家七个月来支付的最高升水。 越南Petrolimex正寻购3万吨船期为3月18-24日的汽油。印度HPCL卖 出最多3万吨船期为3月12-14日的石脑油给联合石化。 现货市场上有三笔交易达成，两笔是汽油，一笔是石脑油。PTT卖出 两船92号汽油，一笔是以每桶74.30美元售予Trafigura，船期为3月20-24 日；一笔是以每桶74.40美元售予道达尔，船期是3月28日-4月1日。 壳牌出售给伊藤忠商事一笔5月上半月石脑油船货，价格是每吨557美 元。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率