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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 20:29 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格上涨，受到地区需求和自西方进口减少的支撑

路透新加坡3月2日 - 亚洲石脑油价格周一上涨，得益于地区需求的
支撑，并且由于西方市场供给趋紧，预期从西方进口的石脑油料减少，这
也扶助价格。
    
    通常情况下，亚洲平均每月从西方进口约160万吨石脑油，但本月进
口量料较均值减少约40万吨。
    
    强劲的汽油需求则推动亚洲汽油裂解价差升至每桶12.43美元的七个
半月高点，这亦提高石脑油买家的成本，因为石脑油可以用于混合制成汽
油。
    
    强劲的基本面反映到了一笔现货交易上。交易员称，日本Idemitsu买
入2.5万吨船期为4月上半月的石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日
本报价升水10.50-11美元。这是北亚买家七个月来支付的最高升水。
    
    越南Petrolimex正寻购3万吨船期为3月18-24日的汽油。印度HPCL卖
出最多3万吨船期为3月12-14日的石脑油给联合石化。
    
    现货市场上有三笔交易达成，两笔是汽油，一笔是石脑油。PTT卖出
两船92号汽油，一笔是以每桶74.30美元售予Trafigura，船期为3月20-24
日；一笔是以每桶74.40美元售予道达尔，船期是3月28日-4月1日。
    
    壳牌出售给伊藤忠商事一笔5月上半月石脑油船货，价格是每吨557美
元。（完）
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 高琦 审校 王洋)
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