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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 21:26 BJT

欧洲政经：德国总理梅克尔称希腊必须提供更多改革计划的细节

路透柏林3月2日 - 德国总理梅克尔周一表示，希腊需要提供更多有关改革方案的细节。希腊向欧元区国家承诺进行改革，以获得援助计划的延期。

梅克尔还称，欧元区成员国内部有必要加强经济政策的协调。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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