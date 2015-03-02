版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 22:00 BJT

表格：美国1月个人消费支出物价指数较前月下滑0.5%

路透3月2日 - 美国商务部周一公布：

* 美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.5%

* 1月PCE物价指数较上年同期上升0.2%

* 1月核心PCE物价指数较前月上升0.1%，预估为上升0.1%

* 1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%

* 1月个人所得较前月增加0.3%，预估为增加0.4%

* 1月个人支出较前月减少0.2%，预估为减少0.1%

以下为具体数据： 未经通胀调整：

1月 12月 11月 10月

个人所得 0.3 0.3 0.4 0.4

个人支出 -0.2 -0.3 0.4 0.4

储蓄率(%) 5.5 5.0 4.5 4.5

经通胀调整：

个人支出 0.3 -0.1 0.6 0.3

耐用品 0.2 -1.0 2.1 0.1

非耐用品 0.2 -0.2 0.6 0.5

服务 0.4 0.1 0.3 0.3

可支配收入 0.9 0.5 0.5 0.3

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

1月 12月 11月 10月 较前月变动：

PCE物价指数 -0.5 -0.2 -0.2 持平

核心PCE物价指数 0.1 持平 0.1 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 0.2 0.8 1.2 1.4

核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.4 1.5

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)

(编译 高琦 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐