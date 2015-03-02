表格：美国1月个人消费支出物价指数较前月下滑0.5%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月2日 - 美国商务部周一公布：
* 美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.5%
* 1月PCE物价指数较上年同期上升0.2%
* 1月核心PCE物价指数较前月上升0.1%，预估为上升0.1%
* 1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%
* 1月个人所得较前月增加0.3%，预估为增加0.4%
* 1月个人支出较前月减少0.2%，预估为减少0.1%
以下为具体数据： 未经通胀调整：
1月 12月 11月 10月
个人所得 0.3 0.3 0.4 0.4
个人支出 -0.2 -0.3 0.4 0.4
储蓄率(%) 5.5 5.0 4.5 4.5
经通胀调整：
个人支出 0.3 -0.1 0.6 0.3
耐用品 0.2 -1.0 2.1 0.1
非耐用品 0.2 -0.2 0.6 0.5
服务 0.4 0.1 0.3 0.3
可支配收入 0.9 0.5 0.5 0.3
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
1月 12月 11月 10月 较前月变动：
PCE物价指数 -0.5 -0.2 -0.2 持平
核心PCE物价指数 0.1 持平 0.1 0.1
较上年同期变动：
PCE物价指数 0.2 0.8 1.2 1.4
核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.4 1.5
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)