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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 22:58 BJT

美国数据：2月Markit制造业PMI终值为55.1，为四个月最高

路透3月2日 - 周一公布的行业报告显示，美国2月制造业活动急速扩张，增幅为去年10月以来最大。

美国2月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为55.1，为去年10月以来最高。1月终值为53.9。指数高于50显示制造业活动扩张。

“尽管制造业产出增幅仍低于去年触及的峰值，但此次调查基本与制造业产出以接近4%的年率增长的趋势一致，”Markit的首席经济学家Chris Williamson表示。

2月产出分项指数终值升至57.3，为去年10月以来最高。1月终值为55.7。

2月就业分项指标增速放缓至52.8，为去年7月以来最低。1月终值为53.4。

新订单指标也较1月增长，触及去年10月以来最高，Markit称。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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