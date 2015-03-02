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市场报道 | 2015年 3月 2日 星期一 22:39 BJT

美国股市: 开盘基本持稳，此前公布消费者支出数据疲软

路透纽约3月2日 - 美国股市在标普500指数上月创逾三年来最大月度升幅后周一开盘基本持稳，数据显示1月美国消费者支出仍然疲软，市场正等待美国制造业数据出炉。

道琼工业指数 跌7.58点，或0.04%，至18,125.12点；标准普尔500指数 上涨0.69点，或0.03%，至2,105.19点；Nasdaq指数 升10.01点，或0.2%，至4,973.54点。(完)
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