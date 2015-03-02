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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 00:35 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.30

路透华盛顿3月2日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.015 价格 99.996208 高值得标比率 83.90% 投标倍数 4.30 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,057,700 总投标 111,732,048,700 竞争性投标得标 25,445,476,000 非竞争性投标得标 354,581,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/05 到期日 2015/06/04 CUSIP码 912796FK0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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