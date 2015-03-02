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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 00:27 BJT

USDA报告：2月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月2日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
    一周截至日 02/26/2015    02/19/2015    02/19/2015    02/27/2
014     
                  初值         修正值          前值
    小麦        450,093       529,038       501,548       609,86
7
    燕麦              0             0             0             
0 
    大麦         3,294         4,890         1,497             0
 
    玉米        1,279,816       908,797       900,965     1,057,
113
    高粱        204,819       268,807       268,562        79,53
2
    大豆      635,164       978,097       961,749       986,751
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    16,966,135     23,933,880
    燕麦           200          1,855
    大麦       150,614        142,725
    玉米    18,584,834     18,013,027
    高粱     4,763,533      1,647,395
    大豆    41,905,232     36,885,126
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)
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