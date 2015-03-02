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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 00:26 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马和较小型船运价攀升

路透3月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因巴拿马型船运价上涨，和对较小型船的需求增强。

乾散货运价指数升8点，或1.48%，报548点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬11点，或约2%，报551点，日均获利上升90美元，至4,409美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌5点，或约1%，至516点。日均获利下跌27美元，至5,298美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升13点，报528点。灵便型船指数 涨10点，报318点。超灵便型船日均获利上升128美元，至5,517美元。灵便型船日均获利上升128美元，至4,655美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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