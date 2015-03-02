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债券 | 2015年 3月 3日 星期二 00:27 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元走强

路透约翰内斯堡3月2日 - 南非兰特兑美元周一下跌，和其他新兴市场货币走势一致，因对美国升息的预期不断增强，带动美元上涨。

1502 GMT，兰特兑美元 报11.7280兰特，较周五收盘下挫0.63%。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的希望增强，令美元兑一篮子货币触及11年高位，向所有新兴市场货币带来压力。(完)
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