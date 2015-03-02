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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 00:35 BJT

表格:美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.075%，投标倍数为4.16

路透华盛顿3月2日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.070 低值 0.060 投资 0.076 价格 99.962083 高值得标比率 82.68% 投标倍数 4.16 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,259,900 总投标 108,266,319,900 竞争性投标得标 25,334,738,000 非竞争性投标得标 289,521,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/05 到期日 2015/09/03 CUSIP码 912796GC7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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