欧元债市：西班牙和意大利公债收益率触及纪录低点，关注QE计划详情

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦3月2日 - 西班牙、意大利和葡萄牙的政府公债收益率(殖利率)周一均触及纪录新低，因投资者静待欧洲央行(ECB)即将启动月度购债计划。
欧洲央行预计将在周四政策会议上给出如何实施每月600亿欧元购债计划的细节，此举旨在推升欧元区通胀和经济成长。
欧盟统计局周一公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.3%。路透调查预估为下降0.4%。1月同比下降0.6%，12月同比下跌0.2%。
市场对此数据无甚反应。
一些分析师预计，欧洲央行将把全年通胀率预估从12月时预期的0.7%下调。
西班牙 和意大利 10年期公债收益率都下滑5个基点至纪录低位，分别报1.228%和1.296%。葡萄牙10年期公债收益率下滑最多10个基点，至纪录低点1.754%，之后反弹。爱尔兰10年期公债收益率 再次测试其纪录低位0.856%。
“一些人预期欧洲央行最快在今天开始买债，但欧洲央行在周四会议上微调剩下的操作细节，然后在下周一开始买债的可能性更大，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann称。
德国10年期公债 收益率上升，报0.35%，离上周触及的纪录低位0.285%不远。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。