欧元债市：西班牙和意大利公债收益率触及纪录低点，关注QE计划详情

路透伦敦3月2日 - 西班牙、意大利和葡萄牙的政府公债收益率(殖利率)周一均触及纪录新低，因投资者静待欧洲央行(ECB)即将启动月度购债计划。

欧洲央行预计将在周四政策会议上给出如何实施每月600亿欧元购债计划的细节，此举旨在推升欧元区通胀和经济成长。

欧盟统计局周一公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.3%。路透调查预估为下降0.4%。1月同比下降0.6%，12月同比下跌0.2%。

市场对此数据无甚反应。

一些分析师预计，欧洲央行将把全年通胀率预估从12月时预期的0.7%下调。

西班牙 和意大利 10年期公债收益率都下滑5个基点至纪录低位，分别报1.228%和1.296%。葡萄牙10年期公债收益率下滑最多10个基点，至纪录低点1.754%，之后反弹。爱尔兰10年期公债收益率 再次测试其纪录低位0.856%。

“一些人预期欧洲央行最快在今天开始买债，但欧洲央行在周四会议上微调剩下的操作细节，然后在下周一开始买债的可能性更大，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann称。