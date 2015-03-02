欧洲股市：收低，因希腊银行股和油股下滑

欧洲股市：录得八个月来表现最差的一天，受特朗普风波拖累
路透米兰5月17日 - 欧洲股市周三录得去年9月以来表现最糟的一天，因美国的政治风波将投资者推向避险资产，此前的一波升势将欧洲指标股指带到纪录高位。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.2%，此前触及七年高位
* 希腊银行股大跌，因担心其债务偿还能力
路透伦敦3月2日 - 欧洲股市周一收低，盘中创数年新高后走势逆转，因市场持续担心希腊债务问题拖累该国银行股下滑，且能源股跟随油价走低。
希腊银行指数 大跌约10%，希腊国家银行(National Bank of Greece) 、Piraeus Bank 和Alpha Bank 跌乎介乎10.0-11.8%，跌幅居前。
“对希腊可能违约的忧虑肯定没有完全消退，”Baader Bank股市策略师主管Gerhard Schwarz说。
希腊周六对于今年夏季必须向欧洲央行偿还大量债务一事提出质疑，之前该国政府承认面临问题，难以向国际债权人偿债。
德国总理梅克尔周一表示，希腊需要提供更多有关改革方案的细节。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.2%，报1,560.59点，稍早升至2007年底来最高1,567.68点。
德国DAX指数 和英国富时100指数 盘中也触及纪录新高。德国DAX指数收涨0.08%，报11,410.36点。英国富时100指数 小跌0.09%，收报6,940.64点。
能源股大跌，STOXX Europe 600油气指数 下挫1.5%，为跌幅最大的板块，此前油价大跌3.9%。Tullow Oil 股价急跌7.7%，因担心公司项目将推迟，且该股很可能被富时100指数剔除。
法国CAC 40指数 收跌0.69%，报4,917.32点。(完)
路透米兰5月17日 - 欧洲股市周三录得去年9月以来表现最糟的一天，因美国的政治风波将投资者推向避险资产，此前的一波升势将欧洲指标股指带到纪录高位。
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