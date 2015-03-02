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市场报道 | 2015年 3月 3日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因出口需求疲弱和现货市场走低

路透芝加哥3月2日 - 美国大豆期货周一下挫1.7%，因出口需求疲弱
、现货市场走低，和担心巴西卡车工人罢工可能延迟巴西大豆的付运。
    
    美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆降至63.5164万吨，低
于市场预期的75-95万吨。
    
    豆粕期货也收低，因现货市场下跌带来压力。
    
    豆油下滑，因交易商对豆油连续四日的涨势获利了结。指标5月豆油
合约在100日移动均线寻获支撑。
        
    3月大豆期货合约 收跌18美分，报每蒲式耳10.13-3/4美元。
    
    3月豆粕合约 跌9.4美元，收报每短吨344.3美元。3月豆油合约
 收低0.15美分，报32.65美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为176,172口，豆粕为77,663口，豆油为85,
111口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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