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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 06:01 BJT

修正-全球金市：金价从两周高位回落，交易商关注美国货币政策前景

(更正：最后一段应为“止损买单”，而非“扯损买单”)
    * 美元触及11年高位，此前中国降息
    * 印度保持黄金进口税不变，和市场预期相悖
    * 钯金触及五个半月高位每盎司832.15美元

    路透纽约/伦敦3月2日 - 金价周一由升转跌，因美元上涨，且投资者
对亚洲需求强劲带动金价触及两周高位的涨势获利了结，投资者对美国今
年稍后升息的预期限制了金价涨幅。    
    
    1911 GMT，现货金 跌0.3%，报1,208.90美元。
    
    美国4月期金 收跌4.90%，报每盎司1,208.20美元。
        
    稍早，现货金升至2月17日来最高每盎司1,223.20美元，此前中国宣
布降息。
    
    “我们看到金价在较高水平，为一些看空投资者提供大好机会，他们
聚焦在美联储在升息轨道上，遂对金价升势部份获利了结，”法国兴业银
行分析师Robin Bhar说。
    
    “美国非农就业报告将在本周晚些时候出炉，该数据通常会导致市场
大幅波动。从近期经济报告来看，非农就业数据将继续强劲。这应该提振
美元上涨，且可能降低黄金一些吸引力。”
    
    美元指数触及11年高位。

    美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，2月制造业活动增长放
缓至13个月以来最低。
    
    全球最大黄金买家印度保持黄金进口税在10%不变。
    
    现货银 跌0.9%，报每盎司16.45美元。现货铂金 升0.4%
，报每盎司1,188.24美元。现货钯金 涨1.6%，报每盎司828美元。
    
    交易商表示，在钯金12月高位约821美元挂有的止损买单被触动，带
动钯金价格上涨至9月中来最高832.15美元。(完)
        
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 (编译 利棣儿；审校 母红)
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