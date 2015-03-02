修正-全球金市：金价从两周高位回落，交易商关注美国货币政策前景

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(更正：最后一段应为“止损买单”，而非“扯损买单”) * 美元触及11年高位，此前中国降息 * 印度保持黄金进口税不变，和市场预期相悖 * 钯金触及五个半月高位每盎司832.15美元 路透纽约/伦敦3月2日 - 金价周一由升转跌，因美元上涨，且投资者 对亚洲需求强劲带动金价触及两周高位的涨势获利了结，投资者对美国今 年稍后升息的预期限制了金价涨幅。 1911 GMT，现货金 跌0.3%，报1,208.90美元。 美国4月期金 收跌4.90%，报每盎司1,208.20美元。 稍早，现货金升至2月17日来最高每盎司1,223.20美元，此前中国宣 布降息。 “我们看到金价在较高水平，为一些看空投资者提供大好机会，他们 聚焦在美联储在升息轨道上，遂对金价升势部份获利了结，”法国兴业银 行分析师Robin Bhar说。 “美国非农就业报告将在本周晚些时候出炉，该数据通常会导致市场 大幅波动。从近期经济报告来看，非农就业数据将继续强劲。这应该提振 美元上涨，且可能降低黄金一些吸引力。” 美元指数触及11年高位。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，2月制造业活动增长放 缓至13个月以来最低。 全球最大黄金买家印度保持黄金进口税在10%不变。 现货银 跌0.9%，报每盎司16.45美元。现货铂金 升0.4% ，报每盎司1,188.24美元。现货钯金 涨1.6%，报每盎司828美元。 交易商表示，在钯金12月高位约821美元挂有的止损买单被触动，带 动钯金价格上涨至9月中来最高832.15美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率