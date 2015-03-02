修正-美国债市：公债收益率上涨，因公司债供应为公债价格带来压力

(更正：正文第一段“在未来几个升息”应为“在未来几个月升息”) * 大量公司债供应，为美国公债价格带来压力 * 市场焦点在周五公布的2月非农就业报告 * 投资者评估经济数据，寻找美国何时升息的线索 路透纽约3月2日 - 美国公债收益率周一上涨，因大量公司债供应， 向美国公债价格施压，且投资者继续质疑美国联邦储备理事会(美联储/FE D)会否在未来几个月升息。 药商Actavis 周一开始发售预计总规模达220亿美元的债券， 为史上规模第二大公司债发行交易。 “公司债供应向美国公债市场施压，另外，我们还听说部份资金配置 从债市转向股市，”法国兴业美国公债交易商Sean Murphy说。 一些公司很可能在美联储开始升息前发售公司债。一些市场人士预料 美联储可能在6月升息。 指标10年期公债 价格下跌25/32，收益率报2.08%，此为2 月24日来最高。 一些投资者和分析师预计，美联储将在本月17-18日的会议上，弃用 保持“耐心”的利率前瞻性指引，为可能在6月升息铺路。美联储在12月 政策声明中表示，将对升息保持“耐心”。 公债市场主要焦点在周五出炉的2月非农就业报告。接受路透访问的1 00名分析师预估中值为非农就业岗位料增加24万个。 “非农就业报告对让市场相信经济活动没有大幅放缓至关重要，”道 明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。 “如果非农就业报告转弱且薪资增长迟滞，可能严重影响市场对美联 储是否会在3月政策会议上放弃 '耐心' 措辞的看法，并可能导致市场对 升息预期进行重大调整，”Goldberg说。 1月美国就业报告和核心消费者物价数据强劲，令市场对美联储将在 年中升息的预期在2月升温，扶助美国公债价格创下2013年5月来最大月度 跌幅。(完)