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市场报道 | 2015年 3月 3日 星期二 05:00 BJT

纽约期市：美元走强和谷物市场走低拖累ICE期棉下跌，市场等待基本面消息

路透纽约3月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小幅下跌，在棉价仍处于近五年高位的情况下，交易商对进一步建仓犹豫不决，且美元上涨和谷物市场下跌对棉花市场带来一定的压力。

交投最活跃的ICE-5月合约 下跌0.08美分，或0.1%，收报每磅64.85美分。

棉花交投在相对狭窄的区间内，没有跌穿上日低位，也没有升穿上日高位。

INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian表示，交易商等待美国政府周四公布的周度出口销售报告和下周出炉的月度供需报告，以获得最新的基本面消息。

在缺乏重大基本面或技术诱因的情况下，美元上涨和大豆及玉米市场下跌向棉花市场施压。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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