版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 05:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.86%，Nasdaq指数上升0.9%

路透纽约3月2日 - 美国股市周一收涨，Nasdaq指数收在5,000点之上，为2000年互联网泡沫破灭以来首见，因并购交易提振科技股。道指和标普500指数创纪录最高收位，此前经济数据直指美国经济成长逐步加速。

道琼工业指数 收升155.93点，或0.86%，至18,288.63点；标准普尔500指数 上涨12.89点，或0.61%，至2,117.39点；Nasdaq指数 上升44.569点，或0.9%，至5,008.096点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐