国际油市：油价受伊朗和利比亚消息拖累下跌，重新忧虑库存高企

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 布兰特原油收低5%，为2月4日来最大单日跌幅
* 美国原油期货小跌，因市场人士押注布兰特原油溢价将收窄
* 对伊朗核谈判达成协议的臆测以及利比亚产量增加，压制油价
* 美元上涨，对于原油和其他商品也是利空
路透纽约3月2日 - 布兰特原油期货周一下跌5%，为一个月来最大单日跌幅。投资者臆测伊朗核问题谈判将达成协议，随之可能撤销对伊朗的制裁并提升该国原油出口，这令人再度担忧原油供应过多。
利比亚原油出产不断上升和美元走强，也让布兰特原油承压。
美国原油期货也下跌，但仅小幅下滑，受上周美国库欣原油库存增幅小于预期的支撑。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
市场消息人士表示，市场人士在押注布兰特原油较美国原油的溢价在周五触及13个月高位后将收窄。
近月布兰特原油 跌穿每桶60美元心理支撑位，下跌3.04美元，结算价报每桶59.54美元。传闻称伊朗和西方国家将较预期更早达成核协议。
伊朗外长扎里夫表示，如果美国和其他西方国家有充份的政治意愿并同意撤销对伊朗制裁，则伊朗核协议可能在本周达成。
分析师相信，如果撤销限制，伊朗可以很快提升石油销售，其原油出口增幅可多至每日100万桶。上周路透调查显示，伊朗2月石油总产量料为大约每日280万桶。
数据显示利比亚原油日产量从1月时的36.3万桶上升至40万桶以上，以及美元指数攀升至11年高位，也向布兰特原油期货施压。
近月美国原油期货 下跌0.17美元，结算价报每桶49.59美元，此前Genscape报告显示，上周库欣原油库存增加140万桶，市场预期为增加200万桶或以上。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)